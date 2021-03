Populære tv-storke havde 3,3 millioner seere i 2020

“Vores” storke er public service

TV SYD indledte i 2015 et samarbejde med Storkene.dk, der allerede havde installeret et kamera ved reden i Smedager året før i januar 2014. To år senere i 2017 kom der et nyt kamera op - nu med lyd på.

Storkenes betydning for TV SYD skal man ikke underkende, mener Betina Bendix.

- Det optager folk og skaber et fællesskab i landsdelen. Det er “vores” storke, og TV SYD er med til at støtte op om det fællesskab. Derfor gør vi det, siger hun og understreger, at storketv i allerhøjeste grad er public service.

- Det er public service både til børn og voksne. Vi ser skoleklasser følge storkene, hvor lærerne er gode til at tage storken op som dyr og national betydning for Danmark. Samtidig ser vi ældre mennesker, som holder meget af at følge storkene. Det er roligt tv og et godt tilbud til dem. I en hverdag med tummel, corona og politiske magtkampe, er der bare noget befriende over dyr. Disse dyr kan man følge og få kendskab til. De er stabile og vender tilbage år efter år, siger hun.

Den første stork på reden i Smedager landede søndag. Om det er Bonnie, Clyde, Annika eller en fremmed fugl, står stadig hen i det uvisse. Men inden længe forventes flere storke at arrivere. Der er lagt op til mange timers underholdning fra forår til efterår. Med mulighed for magtkampe, storkeunger og op- og nedture. Følg med i naturens gang her på TV SYD.