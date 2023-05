Det først æg landede i reden 3/4, og det tog altså 36 dage, før det første æg klækkede. Der går som regel 32 dage fra ægget lægges, til det udklækkes. Connie og den tyske hanstork Thorkild har ikke før dannet par.

Man skal være heldig for at få ungen at se, fordi Connie sørger for at holde den varm.