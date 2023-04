Se video: Sådan kom det første storkeæg til verden

I storkereden i Smedager er sæsonen for alvor i gang.



Mandag aften kom det første storkeæg i tv-reden i Smedager. Connie og den unge tyske han kunne beundre resultatet af flere dages parring. Det store hvide æg midt i reden.

Når æglægningen først er begyndt, plejer det at gå slag i slag i en storkerede. Tommelfingerreglen er, at æg nummer to forventes at komme cirka to til tre døgn efter det første - nogle gange endda hurtigere.

Sidste år kom det første æg en dag tidligere, nemlig den 2. april, og næste æg var en realitet tre døgn senere. Året før i 2021 gik der to døgn mellem første og andet æg.

Desuden går der som regel cirka 32 dage fra ægget lægges til, at det udklækkes. I dette tilfælde vil det være omkring 5. maj.