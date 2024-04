Brugt legetøj og babyting storsælger i Syd- og Sønderjylland

Kasseapparatet klinger lystigt i Blå Kors Danmarks genbrugsbutikker. I 2023 var der således rekordhøj omsætning i organisationens genbrugsbutikker. Det skriver Blå Kors i en pressemeddelelse.

I Syd- og Sønderjylland er det særligt børnetøj, legetøj og babyudstyr, der ryger over disken.



- Vi er utrolig taknemmelige for, at syd- og sønderjyderne vælger lige præcis vores genbrugsbutikker. De er med til at støtte op om vores arbejde med at hjælpe udsatte børn, unge og voksne, der står i svære livssituationer,” siger Morten Skov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors Danmark.