Derfor har de i den forgange uge sat fokus på, at få forældre til at holde igen med de store ord fra tribunerne med en såkaldt 'Silent Week'.



Jørgen Rasmussen er formand for børneudvalget hos DBU Jylland. Han har i løbet af ugen været ude til godt 60 kampe forskellige steder i Jylland for at sætte fokus på 'Silent Week'