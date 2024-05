'Eksplosivt' vejr på vej til sønderjyderne

DMI varsler søndag risiko for lokale skybrud og torden i store dele af landet. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at de kraftigste byger kan dukke op i Sønderjylland og langs vestkysten.

Et skybrud betegnes ved, at der falder mere end 15 mm regn på 30 minutter. I dette tilfælde kan sønderjyderne se frem til 25 millimeter på den halve time.

DMI forklarer, at atmosfæren over Danmark i øjeblikket er "meget eksplosiv", og at bygerne derfor vil kunne dukke op ud af det blå.



Varslet gælder fra klokken 12 og frem til søndag aften klokken 21.

