En plads i EP bliver et farvel til dansk politik og Kolding

Det bliver både et farvel til dansk politik og den mangeårige tid i Kolding, hvis et af SFs tre mandater i Europa-Parlamentet går til den 72-årige politiker.



Kommer du tilbage til dansk politik?

- Nej, jeg vil gerne bruge min tid til at beskæftige mig med de store spørgsmål i Europa. Alle de store problemer om klima, miljø og natur, flygtninge og immigration, og krigene i Ukraine og Gaza. Det er nationalstaten for lille til at løse alene.

En ny hverdag i Bruxelles skal ifølge Villy Søvndal også kunne hænge sammen med en bopæl i Danmark. Derfor trækker parlamentspladsen politikeren mod hovedstaden og væk fra Kolding.

- Jeg må lige se, hvordan det kommer til at fungere. Det er lettere at være europaparlamentariker, hvis man er i København. Det er her ens samarbejdspartnere og bagland er, siger Villy Søvndal, der har studeret og i mange år boet i Kolding og indtil nu har en lejlighed i byen.