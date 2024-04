Er du på listen? 13,6 millioner kroner mangler deres ejere

- Inden vi begynder at inddrage de indestående beløb, vil jeg gerne opfordre til, at man undersøger, om man kan genkende sig selv på listen i Statstidende, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen, i pressemeddelelsen.

På en af de knap 700 konti står der mere end 800.000 kroner, mens syv konti har et indestående på over 100.000 kroner. Se om du er på listen her ved at trykke på den enkelte bank.



Hvis man står på listen, skal man kontakte sin bank.