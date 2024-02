Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er ikke et ukendt problem, men det foregår alligevel i stor stil, og det er ikke altid let at gennemskue, om det er en svindler, der gemmer sig i den anden ende af røret.

- Vi ved, at ældre lytter til gode råd fra familie, venner, hjemmehjælpere eller besøgsvenner, siger Politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.

Folderen ”Drop høfligheden og smæk røret på - undgå at blive svindlet i telefonen" kan hentes online.