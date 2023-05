Fik du heller ikke alarmen? Nu kan du være med til at gøre styrelse klogere

Ifølge styrelsen blev test-advarslen afsendt af mere end 99 procent af de forventede såkaldte ’celler’, der sidder på telemasterne. Det skulle indikere, at selve afsendelsen af test-advarslen i store træk gik som det skulle.



Alligevel har masser af mennesker ikke fået advarslen på deres mobil.

- Vi har endnu ikke det fulde overblik over testen, men vi har fået tilbagemeldinger fra folk, der ikke modtog test-advarslen. Det kan skyldes, at man ikke har opdateret til nyeste styresystem. Det skulle vi måske have været tydeligere om i vores kommunikation. Det tager vi med i vores evaluering, hvor vi også undersøger, om der kan være andre fejlkilder, udtaler direktør i Beredskabsstyrelsen, Laila Reenberg, på hjemmesiden.

Beredskabsstyrelsen har nu sat en spørgeskemaundersøgelse op om tekniske forhold omkring testen , som man kan deltage i.