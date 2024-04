Flere piger i udsatte boligområder dyrker sport

Det viser en ny offentliggørelse af sidste års medlemstal i idrætsforeningerne.



Tallene viser, at de 75 Get2sport foreninger under DIF har fået næsten 30 procent flere medlemmer på to år.

- Det er afgørende for succesen, at de unge får nogle ældre forbilleder, som de kan spejle sig i. Det giver ikke blot lyst til at blive ved med at komme i foreningerne, men i mange tilfælde inspirerer det også endnu flere til at tage en frivillig tørn som træner eller på anden vis, siger Kristina Lind Thrane, der er projektleder i DIF Get2sport.

Get2sport har eksisteret siden 2005, og samarbejder med 25 kommuner og arbejder for at sikre et velfungerende idrætsforeningsliv i udsatte boligområder, ved at aflaste de frivillige, så de kan fokusere på træningen i stedet for praktiske udfordringer.

Her i landsdelen findes Get2sport i Esbjerg, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding og Vejle.