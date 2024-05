Formodet gerningskvinde bag flere tilfælde af bedrageri er anholdt

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om en 24-årig kvinde fra Kolding-området.



Bedragerierne foregik midt i april og på den måde, at en kvinde på flere adresser udgav sig for at være fra den pågældende borgers bank.

Forud for det var borgeren blevet kontaktet af en person, der udgav sig for at være fra banken og påstod, at borgerens hævekort var for gammelt, eller der var noget i vejen med det, og at der derfor ville komme en person for at hente kortet.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste kvinden med billeder. Det resulterede i flere henvendelser til politiet og hjalp efterforskerne på sporet af den 24-årige kvinde, som nu er anholdt.

- Vi er taknemmelige for alle de borgerhenvendelser, der hjalp os til en hurtig identifikation af kvinden, siger Martin Hess Pedersen, politikommissær, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kvinden er sigtet for i alt 14 forhold. Det drejer sig primært om bedrageri og databedrageri, mens et enkelt forhold handler om tyveri.