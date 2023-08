Grænsependlere sender åbent brev til justitsministeren

ÅBENT BREV TIL JUSTITSMINISTER PETER HUMMELGAARD VEDRØRENDE DANSK GRÆNSEKONTROL TIL TYSKLAND

ET NØDRÅB FRA DE LOKALE

Kære justitsminister Peter Hummelgaard.

Vi skriver dette åbne brev til dig, fordi vi finder den nuværende situation med grænsekontrollen ved grænsen til Tyskland yderst belastende.

Lad os starte med at sige, at vi har stor respekt og forståelse for den hjemlige situation og baggrunden for beslutningen den 4. august 2023 om igen at skærpe grænsekontrollen ved grænseovergangene til syd. Forståelse for årsagen - men ikke for beslutningen.

Som grænsependlere og mennesker, der er involveret i grænseregionen, er det vigtigt for os at bevare sammenholdet i denne unikke grænseregion. Hver dag oplever vi på egen krop den belastning, som den grænsekontrol, der har været siden 2015, har betydet for lokalbefolkningen. Og lettelsen var til at tage og føle på, da det i maj 2023 blev meddelt, at grænsekontrollen ville blive ændret.

For den dansk-tyske grænseregion er vokset sammen. Den vil ikke kunne deles, den vil ikke kunne adskilles. At være "nabo" går ud over grænsen. Netop derfor var der et stort engagement blandt indbyggerne her mod grænsekontrollen.

Men lad os se rationelt på situationen: I august 2022 sagde PET til aviserne, at der ikke var bevis for, at grænsekontrol var et effektivt middel til at bekæmpe terrorisme. Der findes ingen tal eller statistikker for effekten af grænsekontrol. En undersøgelse af prof. dr. Anna Katharina Mangold og Anna Kompatscher fra december 2022 vidner om, at “disse grænsekontroller udgør en alvorlig og dybtgående begrænsning af unionsborgernes frie bevægelighed” og kalder grænsekontrollen “i strid med EU-retten”.

Den 4. august annoncerede Justitsministeriet en ny stramning af grænsekontrollen på grund af den øgede terrortrussel. Vi søger stadig bevisførelse for grænsekontrollens effektivitet mod terrorisme. Er denne beslutning truffet ud fra, at regeringen skal udvise handlekraft mod det forstilte farlige, der bevæger sig over grænsen fra Tyskland, trods effektiviteten kan betvivles? Terror kan også komme indefra. Organiseret kriminalitet og terrorister finder nok en anden vej ind end ved de kontrolpunkter, der enten er fast etablerede, eller de lejlighedsvise patruljevogne der kører ved de øvrige overgange. Regeringen og Justitsministeriet giver indtryk af, at grænsekontrol er deres førstevalg, selvom det rammer mange af os dybt i maven. Når politikere kontinuerligt sætter en bom op mellem Danmark og Tyskland, er det ikke rettidig omhu, men et selvmål.

Som pendlere og som indbyggere i denne grænseregion krydser vi grænsen hver dag. Vi er afhængige af dens åbenhed. Vores puls slår i den forbundne grænseregion.

Vi appellerer til dig: Stop den fornyede stramning af grænsekontrollen, find en bæredygtig vej for grænseregionen. Følelsen må ikke være, at grænsekontrol er den første og nemmeste beslutning - tværtimod: Det skal være ultima ratio. Vi ser frem til at se mere raffinerede antiterrorstrategier blive implementeret af de danske sikkerhedsstyrker. Stop grænsekontrol.

Vi inviterer dig hjerteligt til at komme forbi, lytte til vores historie, høre om vores hverdag og hvad der optager os. Vi er altid klar til dialog.

Med venlig hilsen

Sabrina Johansen

Grænsependler og administrator for Grænsependleriet

Thiemo Koch Grænsependler

Formand for SSWs arbejdsgruppe Holsten-Hamborg

Leon Bossen

Gruppeformand BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN i Flensborg by

Erich Mick & Jürgen Handler

og hele bestyrelsen for foreningen “Grenzgänger e.V.