Kandidattesten er lavet i samarbejde mellem TV 2, TV 2 Regionerne, Megafon og Paqle.

Vi beder dig svare på 29 politiske spørgsmål, som vi allerede har givet alle kandidaterne mulighed for at svare på. Ved at sammenligne dine svar med kandidaternes svar kan vi vise de kandidater, der ligger tættest på dine politiske holdninger. Du kan efter testen se kandidaternes uddybende forklaringer til hvert spørgsmål.