Haveejer har fundet løsningen på oversvømmelser i haven

Det er ikke alle haver, der kan have et regnbed. Det kommer an på jordens nedsivningsevne.

Hvis jorden er leret og grundvandet står højt, er det ikke sikkert, man vil få gavn af et regnbed. Hvis man derimod har mere sandet jord, hvor grundvandet ikke står højt, kan man sandsynligvis godt.

Sådan tester du jordens nedsivningsevne:

Grav et hul på 20 x 30 cm med en dybde på 40 cm, hvor regnbedet skal placeres. For at testen skal give et rigtigt resultat, er det vigtigt, at du ikke graver dybere end 40 cm.

Vandmæt jorden ved at fylde hullet med vand og derefter løbende fylde på, så vandstanden holdes nogenlunde konstant i 30 minutter. Aflæs derefter vandniveauet.

24 timer senere skal vandniveauet minimum være faldet med 15 cm. Er vandet faldet mindre, er jorden ikke egnet til nedsivning.

Kilde: Haveselskabet