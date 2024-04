Her er de Syd- og Sønderjyske vindere af DM i Skills

Opgaven for de to anlægsstruktører lød på, at de fik 21 timer til at udføre en spildevands- og regnvandsledning samt et fortov og 10m2 modulsten af betonklinker og -fliser, der skulle markere en sti og terrasse. Derudover fik de dagen før, konkurrencen sluttede, en ekstraopgave, hvor de skulle tilslutte et ekstra afløb til spildevandsledningen.

Men hvad kræver det at hive en førsteplads i hus i en af de 47 discipliner?

- Forbered jer og slå koldt vand i blodet. Der er meget larm, det er stressende, og det er svært at koncentrere sig, hvis man ikke kan gå ind i sig selv, fortæller Tobias Bach Rasmussen, der nu, udover at vinde DM i anlægstruktør, også er Danmarksmester i kloak for struktørlærlinge.

En titel han vandt i januar 2024.