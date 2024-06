Her er favoritterne til de 15 danske EP-mandater

De 15 danske mandater i EU-Parlamentet er nu fordelt mellem partierne, men først i løbet af mandag, når de personlige stemmer er talt op, vil der kunne sættes navne på de nye parlamentsmedlemmer.



Ved det seneste EU-valg i 2019 var alle de personlige stemmer talt op omkring 18.45 mandag.



Her er et bud på, hvem der er i spil til mandaterne:



Socialdemokratiet

Socialdemokratiet får tre mandater, og det giver med stor sandsynlighed genvalg til spidskandidat Christel Schaldemose, der har haft plads i EU-Parlamentet siden 2006. Hun opnåede senest 65.179 personlige stemmer. Nummer to og tre på listen, Niels Fuglsang og Marianne Vind, sidder også i EU-Parlamentet. De fik henholdsvis 29.444 og 27.396 personlige stemmer i 2019. Nummer fire er Magnus Barsøe, forhenværende debatredaktør på dagbladet Politiken.

Radikale Venstre

De Radikale kan nok regne med, at spidskandidat Sigrid Friis, 29 år, får partiets enlige mandat. Hun er medlem af partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse og har været formand for Radikal Ungdom.

Det Konservative Folkeparti

De Konservative må forvente, at det bliver spidskandidat, folketingsmedlem Niels Flemming Hansen fra Vejle, der sætter sig på partiets eneste mandat. Men han skal kæmpe om stemmerne med to tidligere folketingsmedlemmer, Marcus Knuth og Birgitte Bergman.

Socialistisk Folkeparti

SF skal for første gang finde plads til tre medlemmer i EU-Parlamentet. Spidskandidat er 26-årige Kira Marie Peter-Hansen, som allerede har fem års erfaring i EU-Parlamentet. Den unge spidskandidat blev valgt i 2019 i en alder af 21 år, 3 måneder og 3 dage, hvilket gjorde hende til det hidtil yngste parlamentsmedlem. Partiets nummer to er forhenværende folketingsmedlem Rasmus Nordqvist og fra tredjepladsen gør Villy Søvndal, der tidligere har været både udenrigsminister, partiformand og medlem af byrådet i Kolding Kommune, et forsøg på at blive valgt. De næste navne er Rikke Lauritsen, Magnus Flensborg og Kristine Amalie Rostgård.

Liberal Alliance

Liberal Alliance kommer for første gang i EU-Parlamentet - med ét mandat - og det ventes at gå til spidskandidaten Henrik Dahl, der også er valgt til Folketinget i Sydjyllands storkreds.

Moderaterne

Moderaterne opstillede for første gang til EU-Parlamentet og fik et mandat, som kan gå til spidskandidat Stine Bosse eller måske til Bergur Løkke Rasmussen, der er partiets nummer to. Stine Bosse har tidligere været chef for forsikringskoncernen TrygVesta og formand for Europabevægelsen. I dag sidder hun i en række bestyrelser. Bergur Løkke Rasmussen stillede også op til EU-valget i 2019, dengang for Venstre, men måtte med 11.615 personlige stemmer nøjes med en placering som 1. stedfortræder. Den udløste dog en plads i parlamentet i november 2022, da Søren Gade (V) blev valgt til Folketinget. I marts 2023 skiftede Bergur Løkke Rasmussen til Moderaterne, hvor hans far, Lars Løkke Rasmussen, er politisk leder.

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti får ét mandat, og det går med stor sikkerhed til spidskandidat Anders Vistisen, 36 år. Han var medlem af EU-Parlamentet 2014-2019, men blev ikke genvalgt senest. Vistisen har dog alligevel haft en plads i parlamentet siden november 2022 som afløser for Peter Kofod, der blev valgt til Folketinget.

Venstre

Venstre opnåede to mandater, en halvering af 2019-resultatet. Spidskandidat Morten Løkkegaard sidder uden tvivl på det første mandat. Hvem der får det andet, er mere usikkert. Ved EP-valget for fem år siden fik Morten Løkkegaard 207.558 personlige stemmer, flest blandt alle 135 kandidater. Nummer to på Venstres liste er Asger Christensen fra Jordrup ved Kolding, der har siddet i EU-Parlamentet siden 2019, mens tidligere minister Ulla Tørnæs fra Esbjerg er nummer tre.

Danmarksdemokraterne

Danmarksdemokraterne opstillede til EU-Parlamentet for første gang, og partiets enlige mandat går sandsynligvis til spidskandidaten Kristoffer Storm. Han er byrådsmedlem i Aalborg og rådmand for området Senior og Omsorg. Kristoffer Storm har tidligere repræsenteret Dansk Folkeparti i regions- og kommunalpolitik.

Enhedslisten

Enhedslisten sikrede sig et enkelt mandat, og det må forventes at gå til spidskandidat Per Clausen, 69 år. Han er tidligere folketingsmedlem og nuværende byrådsmedlem i Aalborg og rådmand for området Klima og Miljø.

Alternativet

Alternativet får som det eneste af de 11 opstillede partier ikke plads i EU-Parlamentet.