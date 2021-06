Her er syv bålfester, du kan deltage i til sankthans

Sankthans og den traditionelle bålafbrænding har været truet fra flere sider i år. Først så det ud til, at en længere tørke ville forhindre overflødig ildløs, men den bekymring er regnet væk de seneste dage. Til gengæld volder corona-virussen stadig adskilligt hovedbrud.

Man må maksimalt samles 2.000 personer fordelt på fire sektioner, og hvordan gør man det. Og hvis gæsterne skal indendørs, skal de vise corona-pas. Nogle steder deler de festivitasen op, andre steder håber de, at der ikke kommer flere end 499. Her er en lille buket af bål, der ikke er aflyst.

Kolding Geografisk Have

Geografisk have lover god mad, god musik og ingen hekseafbrænding til sankthans. Man skal bestille bord til spisning, der foregår opdelt i sektioner af hensyn til corona-reglerne. Det koster 125 kroner. Der er også mulighed for at købe noget at drikke.

Der er hele to bål, et for de små og et for de voksne. Også den del er delt op i sektioner af 500 personer også af hensyn til corona-reglerne.

Program

15.00 – 18.00 Planteskattejagt og fri leg for børn og barnlige sjæle

16.00 – 18.00 Bind en midsommer-blomsterkrans

18.00 Snobrødsbålet tændes

18.00 – 18.45 Fællesspisning // Telt og Væksthus // Hold 1

19.00 – 22.00 Omvandrende havemusikere ’Love Me Duo’ spiller hits

19.00 – 20.00 Fællesspisning // Telt og Væksthus // Hold 2

20.00 Børnebål tændes (max. 500 pers. pr. sektion)

21.15 Voksenbål tændes (max. 500 pers. pr. sektion)

22.30 Tak for i aften!

Læg lige mærke til de omvandrende musikere. Det er endnu et corona-fif. Der plejer at være en scene med musik til sankthans i Geografisk have, men for at holde gæsterne spredt går musikken rundt og spiller. Og med hensyn til heksen, der ikke er der:

- Vi synes, at de er bedre at hylde heksene og deres viden om natur og helbredende urter, fortæller Lene Holm, direktør i Geografisk Have.

Vejen Lintrup Glad Zoo

I Lintrup Glad Zoo er fokus på børnene. Derfor bliver bålet tændt cirka kvart i otte, og zoo'en vil være delvist åben, således at de små kan komme på legepladsen. Selve bålafbrændingen foregår på P-pladsen ved zoo.

Det er femte år, at Glad Zoo holder sankthans, sidste år var der selvfølgelig ikke noget. Men de skiftende corona-regler, giver ejer Dennis Jensen grå hår i hovedet.

- Jeg er godt nok blevet lidt nervøs, efter at de aflyser rundt omkring, så der måske kommer for mange her i Lintrup, fortæller han.

Sidste gang kom der 400, og derfra er der jo ikke langt til grænsen på 500, hvor man skal til at dele gæsterne op.

- Så ved jeg ikke, hvad vi gør. Jo, håber på, at der kommer to, tre, fire hundrede.

Se med på TV SYD klokken 19.30 eller på TV SYD/play.

Haderslev Tørning Mølle

Også ved den smukke Mølle i Tørning er der bål, og det er både corona og brandsikkert, da bålet sejler ude på søen. Hvis man vil ind i en af bygningerne skal man fremvise sit coronapas. Og i Tørning er der en heks, hvis man er meget tændt på det, om vi så må sige.

Programmet for 2021 er:

KL. 18:00 helstegt pattegris m. kartoffelsalat og blandet salat pris kr. 200 pr. kuvert (børn under 13 år kr. 100) og der skal forudbestilles på tlf. 7450 7450. Spisningen finder sted i Kultur- og Aktivitetsladen. For støttekredsmedlemmer gælder, at for hver menu grillstegt pattegris (max. 2 personer pr. medlemskab) fås gratis 1 glas vin eller 1 glas fadøl eller 1 vand.

Kl. 18:00 kan man gratis nyde musikken fra Harmonika Banditterne fra Kolding. Koncerten finder sted i Kultur- og Aktivitetsladen.

Kl. 18:00 Is, øl, vin, vand købes i indgangen og her kræves IKKE Coronapas

Kl. 18:00 Grillpølser, kaffe, kage købes i indgangen og her kræves ikke Coronapas.

Kl. 18:30 vi bager snobrød med børnene på bålpladsen.

Kl. 20:30 bålsang, båltale og bålet tændes.

Årets båltaler: Byrådsmedlem Kjeld Thrane.

Husk coronapas og bordbestilling på 7450 7450

Billund Kvie Sø

Ved den lille Kvie Sø er der også bål onsdag den 23. Pandekagehuset tilbyder buffet med helstegt gris, mens musikken spiller. Buffetten er åben 17.30 til 20.00 og bålet tændes klokken 20.00.

Husk at bestille bord, hvis du vil have gris på gaflen.

Aabenraa Søgård Sø

Også ved Søgård Sø er der bål. Man mødes ved Friskolen, Søgård Ringvej 1, hvor man formedelst 15 kroner kan købe en fakkel af Friskolens Støtteforening. Klokken 19 går fakkeltoget de ti minutter til bålet ved søen.

Fritidsklubben Søgård Hule sælger øl, vand, pølser og brød ved søen og alle er velkomne.

Varde Jegum Ferieland

I Jegum Ferieland er det også lykkedes at stable et bål på benene. Det bliver tændt klokken 20.30. Alle er velkomne, og det er gratis.

Program

Snobrødsbagning fra kl. 19.00

Bjarke Nørgaard Duo underholder fra 19.30-20.30

Båltale ved Byrådsmedlem Peter Nielsen 20.30.

Bålet tændes kl. 20.45