Her kan du klappe får på fårets dag

Traditionen tro åbner fåreavlerne også denne påskelørdag stalden, hvor det er muligt at opleve får og lam på nærmeste hold.

- Det er vigtigt, at vi har fokus på fåret, fordi drøvtyggeren er en del af vores natur og har været en del af vores kultur fra helt gammel tid. Fåret har været en samlever med mennesket i flere årtusinder, siger Jens R. Nielsen, der er formand for Sønderjysk Fåreavl.

- Derudover er der meget fokus på ulveangreb, og med et arrangement som dette har vi mulighed for at vise, at der er mange andre og i vores øjne bedre historier gemt i fåret.