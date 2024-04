I dette tidsrum er strømmen gratis søndag

Det er en blanding af sol og vind, som er med til at banke elprisen ned. Herefter stiger prisen i spidsbelastningsperioden til 0,73 kroner pr. kilowatttime klokken 21.

Det er dog kun, hvis du har strømaftale med variable elpriser, at du kan nyde godt af den billige strøm i dag. Derudover skal du være opmærksom på, at afgifter og nettarif kommer oveni elprisen. Det er således ikke nødvendigvis gratis at forbruge strøm i perioden, selvom prisen på strøm er nul eller negativ.