Kohberg tredobler overskud

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Dermed har virksomheden tredoblet sit overskud.

- De senere år har vi haft fokus på at sikre en rentabel drift af Kohberg, og det er lykkedes. For første gang i mange år kan Kohberg levere et overskud, der isoleret set er tilfredsstillende i forhold til vores samlede omsætning, konstaterer CEO for Kohberg Bakery Group A/S, Søren Bender Egesborg.

Kohberg, som har adresse i Bolderslev, forklarer også overskuddet med en øget eksport til udlandet. For eksempel kunne amerikanerne i slutningen af 2023 for første gang finde wienerbrød fra den danske virksomhed på hylderne i de amerikanske detailbutikker.