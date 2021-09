Kronprinsessen uddeler priser til syd - og sønderjyske undervisere

Klodset undervisning i Fredericia

Jan Sturm Almind underviser i Projektledelse på Fredericia Maskinmesterskole, og når han gør det, så kan det være, at eleverne skal 'lege' med LEGO-klodser i undervisningen, står der i pressemeddelelsen. For ham handler det om, at eleverne skal 'lære ved at prøve', som det bliver beskrevet. Det betød, at han en dag gik en tur i Bilka og købte et parti 'Lego City'.

- Og så delte jeg holdet op i grupper, så hver gruppe havde ansvaret for at projektlede en del af byen samtidig med, at en gruppe skulle projektlede opbygningen af hele byen, siger han og forklarer, at de teorier, de studerende skal igennem undervejs som for eksempel interessentanalyse og projektplaner, afprøves med det samme gennem projektet med LEGO.

- Så har vi noget at koble teorien op på med det samme. På den måde lærer de og husker de bedre, siger Jan Sturm Almind om sin metode.





