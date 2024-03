Lang række af tog aflyst - se her hvor det rammer

Arriva oplyser, at aflysningerne skyldes materielforhold. Der er flere steder indsats busser i stedet for de aflyste tog.



Det er især strækningen mellem Esbjerg og Ribe, som er ramt af aflysninger dagen igennem, men andre strækninger er også påvirket især i morgentimerne.

Her til morgen oplyser Arriva til TV SYD, af aflysningerne skyldes materielfejl på et tog, der skulle køre mellem Esbjerg og Ribe.

Arriva arbejder på at løse problemet. Togselskabet håber og forventer at fejlen er løst ved middagstid og at driften på strækningen mellem Esbjerg og Ribe kan genoptages.

Ind til videre fremgår det dog stadig på togselskabets hjemmeside, at afgangene i eftermiddag mellem Esbjerg og Ribe er aflyst.

Få overblikket over aflyste afgange nedenfor.