Lokale folketingspolitikere ønsker åbenhed om kongehusets økonomi

De Radikales finansordfører, Samira Nawa, har derfor i et folketingsspørgsmål bedt finansminister Nicolai Wammen (S) fortælle, om regeringen vil indkalde Folketingets partier til "drøftelser af indholdet af civillisterne".

Hun vil også vide, om regeringen ønsker "øget transparens i kongehusets økonomi".

Til Politiken uddyber Samira Nawa, at "det er oplagt, at civillisten ikke bare er en aftale mellem kongehuset og Statsministeriet, som vi andre ser, når det bliver udformet til lovforslag".

Ifølge Politikens oplysninger fremlægges en ny civillistelov i april. Herefter skal Folketinget behandle lovforslaget.

Civilliste betegner den statslige ydelse til kongehuset. Den omfatter apanagen, som er det årlige beløb til kongehuset på finansloven, men også kongehusets ret til palæer, slotte og jagtret i statsskovene.

Allerede inden kong Frederik X overtog tronen fra dronning Margrethe i januar, varslede regeringen, at kongehuset i fremtiden skal have flere penge af staten.

Hos SF har gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt bemærket, at kong Frederik er optaget af klimaet og ønsker at fremme den grønne omstilling.

- Det vil være en udmærket idé, hvis kongehuset lagde en strategi frem og sagde, at det er det her, vi gør for at nedbringe klimaaftrykket, så der bliver sammenhæng mellem det, man siger, og det man gør, og så vi andre kan følge lidt med, siger hun til Politiken.

På Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, må man forstå, at Folketingets partier vil blive inddraget om nye civilliste.

Han siger, at "den nye civilliste skal afspejle den tid, vi lever i".

- Hvor snittet præcis skal ligge henne, er noget, vi skal tage en rigtig god snak om i Folketinget sammen med kongehuset, siger Henrik Frandsen til Politiken.