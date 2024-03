Manden bag begrebet sort sol er død

Det skriver Colin John Seymour Jr., der er turismedirektør i Rømø-Tønder turistforening på Facebook.

- Iver Gram har været uvurderlig for landsdelen. Han har med stor fascination, viden, humor, indlevelse, glæde og ydmyghed over for naturens kræfter formidlet Nationalpark Vadehavet - Wadden Sea National Park og Tøndermarsken og dens rige fauna og kulturhistorie til tusindvis af besøgende og borgere, og så var han selveste faderen til Sort Sol- begrebet, skriver Colin John Seymour Jr. på Facebook.

Iver Gram har i to årtier formidlet naturen gennem safarier i Vadehavet for private, skoler og erhvervslivet. Derudover har han også undervist og holdt foredrag om naturen i og omkring nationalparken.

Iver Gram arbejdede 28 år i Miljøministeriet, inden han startede virksomheden Sort Safari. I 2014 modtog han prisen som årets iværksætter af Tønder Kommune.