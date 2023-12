Minister ønsker tysk pant på dåser fra grænsehandel

- Vi kan se, at de dåser havner i den danske natur. Det er et hul, de har udnyttet i alt for lang tid, siger han.



Samlet set i perioden fra 2018 og frem til i år har Danmarks Naturfredningsforening alene i Syd- og Sønderjylland til sin årlige affaldsindsamling fundet 75.000 dåser i naturen.

Op mod 80 procent uden pant.

Tager stilling mandag

Spørgsmålet om tysk dåsepant er en del af emballagedirektivet, som EU-landenes miljøministre skal tage stilling til mandag.

Den danske minister påpeger, at der ud over det miljømæssige aspekt også er et konkurrenceaspekt.

- Vi skal heller ikke lægge skjul på, at det handler om en fair og ordentlig konkurrence, hvor der er butikker på den danske side af grænsen, som skal opkræve pant, og som gør det.

- Men der er så det her hul, som gør, at de tyske grænsehandelsbutikker kan sælge uden pant, siger Magnus Heunicke.