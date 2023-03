Nu er støttepulje på 75 millioner kroner åben

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketinget oprettet den såkaldte købmandsordning, hvor der er blevet afsat 75 millioner kroner til energiudsatte dagligvarebutikker.



- Den lokale købmand eller bageren på hjørnet betyder rigtig meget for et lokalsamfund. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har åbnet op for ansøgninger til købmandsordningen. For sandheden er desværre, at rigtig mange butikker har været ramt af de høje energipriser, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Støtteordningen udmøntes i to tilskudspuljer. Den ene pulje giver mulighed for direkte støtte til de forhøjede energiudgifter, mens den anden pulje er målrettet grøn omstillingsstøtte til energibesparende tiltag. Der ydes maksimalt 50.000 kr. i støtte pr. pulje pr. butik. Begge puljer kan søges af samme butik.