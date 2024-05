Nu begynder det særligt nordiske fænomen - de lyse nætter.



De lyse nætter kan opleves typisk fra den 5. maj til den 8. august - med regionale forskelle.

Skyldes solens højde

Det smukke sommerfænomen betyder, at det ikke bliver "rigtigt" mørkt, fordi solen er mindre end 18 grader under horisonten natten igennem. Det betyder, at nattehimlen bliver lysere. Også kaldet astronomisk tusmørke.