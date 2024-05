Nu rammer pollenbombe med både græs og birk

De fleste glæder sig nok over, at de foråret med sol og varme har indfundet sig, men der er også nogle, der nok har et lidt mere ambivalent forhold til årstiden.

Der er nu både græs- og birkepollen i luften, og det vil give mange allergikerer røde øjne og løbende næser i det kommende stykke tid. Det skriver Astma og Allergiforbundet i en pressemeddelelse.

Den seneste uges varme temperaturer har skabt gode forhold for græs, der nu udskiller pollen i hele landet. Det falder uheldigvis sammen med, at der også er birkepollen i luften.

Græspollensæsonen er startet hele 18 dage tidligere end sidste år. Der er ifølge Astma og Allergiforbundet en udvikling, hvor pollensæsonen starter tidligere og er mere intens.