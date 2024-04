Nye Borgerlige har valgt ny formand

Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen er ny formand for Nye Borgerlige.

Det har parties medlemmer valgt tirsdag aften på et ekstraordinært årsmøde - cirka halvanden time efter at de samme medlemmer stemte for, at Nye Borgerlige skal fortsætte som parti.

Kort inden klokken 22 kom Martin Henriksen gående ned ad en lang, hvid trappe fra 1. sal i Fredericia Idrætscenter og overbragte nyheden til pressen, der ikke måtte være til stede under afstemningen.

- Nu skal vi i gang med arbejdet. Der er ikke nogen tvivl om, at der står et stort arbejde foran os, lød det fra Martin Henriksen.

Den nye formand slog det mere ubeskrevne blad Daniel Fischer fra Sydfynskredsene i et kampvalg om posten.

169 ud af 184 delegerede stemte for Martin Henriksen som formand. 12 stemte blankt, og tre stemte for Daniel Fischer.