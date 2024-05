Det bliver nemlig obligatorisk, at kæledyrene bliver færdigvaccineret mod rabies, inden de kan flytte ind hos en familie i Danmark.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det sker for at sikre et rabiesfrit Danmark og betyder, at kæledyrene først kan komme ind i landet fra de er 15 uger gamle, da de først må vaccineres, når de er 12 uger.