Pernille Vermund vil have nul kroner i formandshonorar

Det er fair nok at have en diskussion om, hvorvidt man som formand for et politisk parti skal have et ekstra honorar.



Det siger partistifter og formandskandidat i Nye Borgerlige Pernille Vermund tirsdag før et gruppemøde på Christiansborg.

Hvis hun for anden gang bliver valgt som Nye Borgerliges formand, skal hun dog ikke selv have et ekstra honorar, sådan som den nu ekskluderede formand, Lars Boje Mathiesen, krævede.

- Nej, det skal jeg ikke. Nul kroner. Jeg har ikke fået formandshonorar i den tid, vi har siddet i Folketinget, siger hun.

- Det var på dagsordenen, lige inden vi kom i Folketinget, og dér gik det op for mig, at andre partier har formandshonorar.

- Fair med formandshonorar

- Jeg synes, det er helt fair, hvis der er behov for et formandshonorar, og man skal ikke afskrive, at der kan være formænd fremover, der skal have det, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige blev stiftet i 2015 og kom i Folketinget ved valget i 2019.

Inden tiden i Folketinget var der faktisk en periode, hvor Pernille Vermund modtog et honorar for at være formand.

- Ja, det gjorde jeg. Et år efter at vi havde stiftet partiet, besluttede vi, at jeg trådte næsten helt tilbage fra mit firma og arbejdede fuld tid i partiet.

- Og jeg fik, jeg kan ikke huske det, nogle og 20.000 kroner om måneden i det, jeg så havde af løn. Men det var så uden, at der var et folketingsvederlag ved siden af, siger hun.

Pernille Vermund mener, det er fair nok, at Lars Boje Mathiesen ønskede et formandshonorar, men proportionerne er ikke i orden, siger hun.

- Det formandshonorar, der er krævet her, er 55.000 kroner om måneden eller 660.000 om året i fire år. Det vil sige 2,6 millioner kroner i alt oven i det folketingsvederlag, man har.

- Jeg tror, det er åbenlyst for de fleste, at man selvfølgelig kan klare sig for mindre, siger hun.

MF'ere får løn

Et folketingsmedlem med bopæl i Danmark tjener knap 790.000 kroner om året før skat. Hertil kommer et skattefrit tillæg på næsten 70.000 kroner årligt.

Pernille Vermund var formand for Nye Borgerlige fra 2015 og frem til 7. februar i år, hvor hun frivilligt stoppede og blev afløst af Lars Boje Mathiesen.

Det var dengang også planen, at hun ville udtræde af Folketinget efter næste folketingsvalg, men de planer er afløst af, at hun vil blive i tinget på ubestemt tid.

Pernille Vermund siger, at hun har "entydig" opbakning til sit formandskandidatur fra Nye Borgerliges to andre folketingsmedlemmer, Peter Seier Christensen og Kim Edberg Andersen.

Det er dog de stemmeberettigede ved en ekstraordinær generalforsamling i partiet, der skal vælge den kommende formand.