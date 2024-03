Politi advarer skyldnere: Betal, ellers bliver du anholdt

Betal det du skylder - ellers risikerer du at blive anholdt. Sådan lyder den klare besked fra Syd- og Sønderjyllands politi til skyldnere til Fogedretten i Tønder Kommune.

Politiet forbereder således en politiaktion mod skyldnerne. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politikredsen.

- Hvis man skylder penge og er indkaldt til at møde i fogedretten, og så ikke er dukket op til retsmødet, vil man blive eftersøgt. Det betyder, at man risikerer at blive anholdt og fremstillet i fogedretten, udtaler politikommissær John Christiansen.

Noget tyder på, at det allerede har haft en effekt. Forleden opsøgte politiet 14 borgere i Tønder Kommune for at fortælle dem om den kommende aktion. Det har foreløbigt fået 12 af dem til at tage kontakt til Fogedretten.