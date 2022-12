Regeringen beholder grænsekontrollen

Regeringen vil i stedet for:



- Bede relevante myndigheder vurdere grænsekontrollen med henblik på at undersøge, om den målrettet kan gøres smidigere for pendlere.



Den midlertidige grænsekontrol, der blev indført i 2016, og er nu på sit syvende år. Formanden for Politiforbundet Heino Kegel har tidligere kritiseret grænsekontrollen, fordi resultatet af opgaverne ikke står mål med de ressourcer, politiet bruger.

Til det nye regeringsgrundlag siger han:

- Jeg er stadig kritisk overfor at bruge mange ressourcer på den her opgave, og jeg håber ikke, at den bliver forlænget igen, siger Heino Kegel.



Formanden er dog tilfreds med det arbejde, politiet udfører ved grænsen.