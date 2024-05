Ifølge TV 2 Vejret forventes regnvejret til formiddag at have bredt sig ud over Syddanmark og til store dele af Sjælland og øerne.

I eftermiddag vil det sydlige Danmark begynde at kunne se sig fri af fronten, som her vil bevæge sig mod nord over det centrale Jylland, samt Bornholm. Til gengæld venter der byger på bagsiden af fronten, hvor der i Sønderjylland er en lille risiko for tordenbyger.

Temperaturerne søndag når op mellem 11 og 16 grader, hvor Midtjylland får det køligst.