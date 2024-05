Et lavtryk skal passere hen over Danmark, og det kommer til at bringe regn til alle landsdele.

De første dråber fra lavtrykkets front melder deres ankomst allerede i nat over Syd- og Sønderjylland.



Ud på morgentimerne vil det have bredt sig over Syddanmark samt Lolland og Falster. Herfra fortsætter lavtrykket sin færd over resten af Danmark frem til søndag nat.