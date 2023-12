Sådan forebygger du indbrud i julen

Der er flere ting, man kan gøre for at beskytte sit hjem bedst muligt. Lys med censorer vil være med til at forstyrre tyven i sit arbejde, ligesom gode solide låse på døre og vinduer og evt. dobbelte låse på døren vil gøre det dobbelt så besværligt for tyven at bryde ind. En ekstra lås på døren eller en haspe på vinduet kan også gøre en stor forskel. Der er nemlig en klar sammenhæng mellem antallet af indbrud, og hvor svært det er for tyven at komme ind. Jo sværere det er at være indbrudstyv, jo færre indbrud bliver der kort sagt begået. Derfor er det så vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre for at gøre livet surt for indbrudstyven. Du kan fx gøre følgende:

Bliv nabohjælper, læs mere her: Nabohjælp: Nabohjælp - fordi rare mennesker virker bedst.

Jo flere i lokalområdet, der holder øje med hvad der sker, og som hilser på de folk, der færdes på vejen, jo mindre sjovt synes tyven, det er.

Anvend eksempelvis tænd/sluk-ure indendørs når mørket falder på, således ser hjemmet beboet ud.

Brug eventuelt. censor-styret lys udenfor og klip hækken, så naboerne kan se, hvad der foregår. Tyve vil helst arbejde i det skjulte.

Gode døre, vinduer og låse. Jo sværere for tyven, jo bedre. Jo mere tyven skal arbejde for at komme ind, jo længere tid tager det og jo mere vil det larme.

Ring 114 hvis du ser noget. Ring til politiet, hvis du ser eller hører noget mistænkeligt. Dine observationer kan hjælpe vores efterforskning.

Undgå at købe ting, hvis du har mistanke om at de er stjålne. Hvis ingen køber hælervarer, så forsvinder markedet for indbrudstyvene. Opdager man et igangværende indbrud så ring 112.

Kilde: Rigspolitiet