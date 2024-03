Skærtorsdag er en travl rejsedag - her skal du køre

Skærtorsdag er nemlig en klassisk udrejsedag, hvor mange vil krydse Storebælt for at komme hjem til de syd- og sønderjyske stuer.

Sommerhusområderne langs den jyske vestkyst er også et yndet påskemål for mange, og derfor skal man også her forvente tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing.

Vejdirektoratet forventer, at hjemrejsedagene i den resterende del af påsken vil glide bedre end skærtorsdag.