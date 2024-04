Sundhedsstyrelsen kommer for første gang med anbefaling til voksnes søvn

Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet nye anbefalinger til søvnlængden for at få danskerne til at prioritere søvn over skærm. Det fremgår af en pressemeddelelse.



For voksne lyder den nye anbefaling på mellem syv og ni timers søvn, hvis vi er mellem 18 og 65 år.

- Vi ved, at tre ud af ti voksne sover mindre end syv timer i døgnet. Derfor kan de nye anbefalinger bruges til at overveje, om det er muligt at komme tidligere i seng og samtidig slukke for skærmen efter sengetid, siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Maja Bækgaard Jørgensen.