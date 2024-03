Temperaturen i påsken kan nå op på 20 grader

Det fortæller Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).



- Vi starter med køligt vejr og enkelte byger mandag. Men så kommer en kort periode med tørt og mere stabilt vejr, hvor det bliver lidt varmere, siger han.

I starten af ugen kan man forvente temperaturer på mellem seks og ti grader, og lokalt kan man opleve nattefrost mellem mandag og tirsdag.

Regnen ventes dog at gå på retræte tirsdag, som ifølge Lindberg bliver mestendels tør.

Samme forventninger har han til onsdag, hvor temperaturerne ventes at stige en smule til op mod 14 grader.

- Onsdag forventer jeg mest tørt vejr – særligt i de østlige egne. Der kommer nogen sol, men i den vestlige del af landet bliver det lidt mere skyet, siger han med henvisning til Jylland.

Skærtorsdag bliver dog en mere grå en af slagsen.

- Skærtorsdag får hele landet ustadigt vejr – skyet med perioder med regn. Der kommer først en front og senere en anden i løbet af dagen, siger Lindberg.

Samme tendens gør sig gældende langfredag, hvor solen dog visse steder ventes at vise sig.

Hen mod weekenden stiger temperaturerne til noget, der minder om forår og endda tidligt sommervejr.

Lindberg fortæller, at temperaturerne ifølge prognoserne kan stige til 18 grader og op mod 20 grader nogle steder.

- Men det er langt henne, og prognoserne svinger, lyder det dog fra Lindberg.

Påskesøndag og anden påskedag er det endnu for tidligt at spå om, men det tyder på at blive dage med både lidt regn og sol flere steder.