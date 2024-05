Tesfaye vil sikre økonomien for udkantsgymnasier og -erhvervsskoler

Det siger undervisningsminister Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet) til TV SYD, efter 14 sønderjyske gymnasier og erhvervsskoler har sendt et bekymringsbrev til Christiansborg.

Heri udtrykker de deres bekymring om, at deres tilskud i høj grad er bestemt af elevtallet, og med udsigten til færre og færre 15- og 16-årige i de fire sønderjyske kommuner, er fremtiden usikker.

Det betyder, at de har svært ved at budgettere længere frem i tiden, og det kan gå ud over udbuddet af studieretninger og valgfag.

Undervisningsministeren siger, at regeringen efter sommerferien vil fremsætte sit forslag til, hvordan man kan løse udfordringerne

- Jeg kan love, regeringen (efter sommerferien, red.) kommer til at fremlægge, hvad vi mener, men som altid skal vi jo forhandle finansloven med Folketingets partier. Men vi vil stå ret hårdt fast på, at der skal være udbud i landdistrikter af ungdomsuddannelser, siger Mattias Tesfaye og fortsætter:



- Vi skal have lavet en permanent ordning, så man ved, at man kan budgettere med langt ud i fremtiden. Og så skal vi også helt generelt set have en økonomi, der understøtter små skoler.

