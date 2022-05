Trecifret millionoverskud til Eccos forretning i Rusland

Finans har taget et kig i det seneste regnskab for det russiske datterselskab Ecco-Ros, og det viser et overskud før skat på 103 millioner kroner før skat ud af en omsætning på lidt mere end en milliard.

Det er bemærkelsesværdigt al den stund, at Ecco-Ros de seneste fire år tilsammen kun har lavet et overskud, der er halvt så stort som 2021-resultatet.

Samtidig viser årsrapporten ifølge Finans, at virksomhedens lager er bogført til at have en værdi på 735 millioner kroner.

Ecco købte Ecco-Ros af de forrige ejere, Ivan Shtopel og Andreje Svegain for et beløb svarende til mere end én milliard danske kroner.

Eccos administrerende direktør, Panos Mytaros, har tidligere forklaret den fortsatte tilstedeværelse i Rusland med, at man har et ansvar for sine ansatte.

Der arbejder for eksempel mere end 1800 personer i de 200 butikker, som den sønderjyske skoproducent driver i landet.

Standpunktet har dog kostet omsætning og goodwill andre steder.

Flere danske butikker, blandt andet Magasin og skokæden Euro Sko, har valgt at fjerne Ecco-sko fra salgshylderne som en konsekvens af beslutningen.

/ritzau/