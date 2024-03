Hvis du skal i sommerhus eller til påskefrokost i ferien, så kan det være en god idé at tænke over, hvornår du kører hjemmefra, for så kan du måske spare dig selv for at sidde i en bilkø.

Vejdirektoratet har traditionen tro lavet en prognose for, hvornår du kan forvente tæt trafik eller ligefrem kø på de større veje i påskeferien. Se overblikket nedenfor.