Vælgerforening fastholder indstilling af Weiss

Det fortæller byrådsmedlem og gruppeformand for De Konservative på Fanø, Christian Lorenzen, der føler sig sikker på, at hun ender med at stå på stemmesedlen i 2024.

- Jeg er 98 procent sikker på, hun kommer på listen, og så må vælgerne beslutte, hvem de vil have, siger han, mens han samtidig har rosende ord for den nyeste indstillede til spidskandidaturet.

- Jeg har kun godt at sige om Niels Flemming, han er en rigtig god fyr. Han er et dygtigt folketingsmedlem, der har tjent landsdelen til ug med kryds og slange, siger han.