Værnepligten bliver ligestillet og flere skal aftjene

Efter næste folketingsvalg får Danmark kvindelig værnepligt. Og der bliver skruet markant op for antallet af årlige værnepligtige.



Det fremgår af den nye delaftale under forsvarsforliget, som tirsdag aften er indgået i Forsvarsministeriet. Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på et pressemøde.

Som varslet har Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne nedlagt veto mod kvindelig værnepligt i forsvarsforliget.

Men i stedet for at fuldføre sin trussel om at opsige hele forsvarsforliget har Troels Lund Poulsen i stedet indgået et nyt sideløbende forlig med SF, De Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti om kvindelig værnepligt.

Det forlig træder i kraft efter næste folketingsvalg - forventeligt fra 1. januar 2027 - og ligestiller altså værnepligten i Danmark.

Samtidig bliver der med den nye delaftale - som alle forligspartierne er enige om - langt flere værnepligtige i fremtiden og en længere værnepligt på 11 måneder.

Oprindelig foreslog regeringen, at tallet skulle øges fra 4700 til 5000 om året. Men tallet er nu landet på "op til 7500" om året, hvoraf 1000 aftjener i Beredskabsstyrelsen.