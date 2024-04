Kvinde i cabriolet kørte rundt med træreol i hånden

En kvinde havde nemlig valgt at medbringe en stor træreol i sin åbne Cabriolet, som hun fragtede med 90 km/t op ad den tyske Autobahn.



Det skriver Neumünsters politiafdeling mandag.

Da politiet stoppede kvinden, holdt hun ifølge politiet fast om reolen med den ene hånd, for hun vurderede ikke, at den sele, hun havde sat om reolen var sikker nok.



Der havde nemlig været kraftig sidevind under turen.

Kvinden slap med en bøde på 35 Euro svarende til 260 kroner for utilstrækkelig sikring af gods.



Og vigtigere var det ikke for kvinden, at reolen nåede frem i ét stykke. For hun fik hjælp af betjentene til at skille reolen ad og stuve delene ind i bilen, så hun kunne fortsætte sin tur fra Hamborg til Flensborg.