Sydslesvigsk radiovært er ny formand for Grænseforeningen

Udnævnelsen skete på foreningens generalforsamling, hvor 112 af de 114 afgivne stemmer gik til den uddannede historiker. Det skriver Flensborg Avis.

Tilbage i januar blev Mirco Reimer-Elster indstillet til posten, efter den nu tidligere formand Peter Skov-Jakobsen ikke genopstillede til hvervet.

Dengang udtalte radioværten således:

- Tak er kun et fattigt ord. Derfor er jeg også enormt beæret over den tillid, som bestyrelsen har vist mig ved at indstille mig som formandskandidat. Såfremt jeg bliver betroet med formandskabet, vil jeg gøre mit for, at Grænseforeningens lokalforeninger føler sig set, hørt, og repræsenteret, sagde han.