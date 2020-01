Borgmester: - Det er utroligt. Kommunen mister over 27 millioner kroner ved at overholde reglerne

Tønder Kommune har tilbagebetalt 27,3 millioner kroner for et lån til museet Hjemsted Oldtidspark, mens andre kommuner har fået eftergivet lignende lån.

Mens flere kommuner landet over har fået eftergivet lån på flere millioner kroner til kulturinstitutioner, står Tønder Kommunes borgmester spørgende tilbage, efter kommunen for to år siden betalte 27,3 millioner tilbage på et tilsvarende lån.

Tilbage i 1990’erne lånte flere kommuner knap 800 millioner kroner hos Arbejdsmarkedets Feriefond.

Lånene fra den selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet blev lånt ud til omkring 40 handikap- og kulturinstitutioner landet over.

Tønder Kommune lånte 31,7 millioner kroner til museet Hjemsted Oldtidspark, og for fire år siden skulle kommunerne selv aftale tilbagebetalingen. Tønder aftalte at 27,3 millioner kroner skulle betales tilbage.

Nu viser det sig så, at hvis man bare havde ladet stå til, så havde man fået en væsentligt bedre ordning. Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune.

Derfor står borgmester Henrik Frandsen i dag tilbage med undren over, at kommunen ikke kunne få den samme aftale som andre kommuner.

- Vi fik jo at vide i 2016, at pengene skulle betales tilbage. Vi vælger at være de fornuftige, flinke drenge i klassen, og vi vælger at gå i dialog og betale pengene tilbage. Nu viser det sig så, at hvis man bare havde ladet stå til, så havde man fået en væsentligt bedre ordning, siger Henrik Frandsen, Venstre, til TV SYD.

Efter det mandag kom frem, at andre institutioner, som ikke allerede havde tilbagebetalt deres lån, ville få eftergivet dele af eller hele deres lån, havde beskæftigelsesministeren denne kommentar til de institutioner, som ikke havde fået samme gunstige ordning.

- Det, de har fået ud af det, har været fuldstændig ro i maven, hvilket jeg tror, de fleste af de andre kulturinstitutioner ikke kan sige, at de har haft. Der har været mange, der har ligget søvnløse i flere år efterhånden, siger Peter Hummelgaard, Soc.dem til TV SYD mandag.

Borgmester Henrik Frandsen, Venstre, er frustreret over, at andre kommuner får eftergivet lån på tocifrede millionbeløb, når kommunen selv har fulgt reglernene om tilbagebetaling. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

Det er dog ikke nogen trøst for Tønders borgmester.

- Jeg forventer helt klart, at vi bliver behandlet lige godt som alle andre kommuner. Det er faktisk 27,3 millioner kroner, vi taler om her. Så det kan jeg ikke trøste mig med, siger Henrik Frandsen.

Nu lægger Tønder Kommunes borgmester sin lid til, at kommunen får genforhandlet låneaftalen ud fra et forbehold om lige vilkår i deres tilbagebetalingsaftale.

- Ordentlighed er jo også noget, der tæller i Danmark. Jeg mener helt klart, at hvis man ser moralsk på det her, så har vi ageret korrekt. Vi har været de gode drenge i klassen, vi har indbetalt i 2016, og så bør man også respektere det forbehold, der er lavet på det tidspunkt, så forventer jeg helt klart, at det bliver gjort, siger Henrik Frandsen.