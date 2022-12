Flemming har en mission, inden han snart skal dø; - ikke et mål at være levende, men at leve

Det er planen, at guitaren skal sælges på auktion op til næste Knæk Cancer-show, men først skal den ud på en større rejse.

Det er nemlig meningen, at Flemming Pedersen vil overtale så mange kendte musikere, som overhovedet muligt til at give et nummer på guitaren og sætte en autograf på den - alt sammen i håb om, at den kan sikre så mange penge som muligt til kræftforskningen.

- Jeg ved jo godt, at vi kommer til at bruge det meste af vores sommer på at køre rundt med guitaren til diverse koncerter og lignende, men det er jo bare med til at mig give de musikoplevelser, jeg gerne vil fylde den resterende del af mit liv med.

De første autografer, der kommer til at stå på guitaren bliver Ole Kibsgaard og Mika Vandborg, og selvom der endnu ikke er lavet aftaler med flere, så har Flemming Pedersen store ambitioner.

Uden filter og med masser skøre idéer

Flemming Pedersen er udmærket klar over, at hans mange planer afhænger af, at kroppen kan holde til det, men helbredet er da også det eneste, der kan vise sig som en hæmsko for ham.

- En af mine egenskaber er, at jeg er født uden filter, så hvis jeg har lyst til at spørge om en mand vil male en guitar, så gør jeg det, hvis jeg vil bede en musiker om at spille på min guitar, så gør jeg det. Jeg har ikke nogen hæmninger, forklarer han.