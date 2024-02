Folketingsmedlem opfordrer til boykot af skogigant

Situationen har fået flere danske virksomheder til at lukke sine forretninger i Rusland, men den sønderjyske skokæde ECCO holder stadig fanen højt i verdens største land målt på areal.

Det har fået kritikken til at vælte ned over virksomheden fra Bredebro, og på krigens årsdag greb folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (V) til tasterne, da han i et opslag på LinkedIn opfordrede til et boykot af ECCO, og at medarbejderne bør sige deres stillinger op.

- Jeg vil opfordre alle til at boykotte Danmarks mest tonedøve virksomhed: Ecco. Køb intet fra dem. Sælg intet til dem. Arbejd ikke hos dem. Arbejd ikke for dem. Sælg ikke deres produkter, lød det blandt andet i opslaget.



Berlingske og JydskeVestkysten har fået Venstres skatteordfører til at uddybe sin kritik.

- Jeg er med på, at ECCO vil lide et økonomisk tab, hvis de trak sig. Det har jeg fuld forståelse for. Jeg er også med på, at det er nemmere for mig, som ikke har noget økonomisk i klemme, at komme med opfordringen. Men det ændrer ikke ved, at det er et spørgsmål om, om ECCO vælger indtjening og overskud, eller om de vælger at gøre det rigtige, sagde Jan E. Jørgensen til Berlingske søndag.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ECCO.